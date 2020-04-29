Дом купца Н.И. Попова в Самаре. Часть II
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Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!.. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которою я делаю это, он просто разинул рот.
– Из любви к искусству?.. Мм!.. Подавайте прошение.
И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно.
Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?
В.М. Гаршин. Художники (1879)
Всем хорошо известны самарские художники рубежа XIX – начала XX веков: К.П. Головкин, В.А. Михайлов, Ф.Е. Буров, Г.П. Подбельский, Н.П. Осипов, И.Ф. Никонов, Н.Ф. Холявин, В.В. Гундобин, К.Н. Воронов и многие другие. Одни были профессионалами, вторые талантливыми и страстными любителями. О них, об их выставках и картинах, о самарских коллекционерах, написана куча статей и книг, в вузах защищено множество научных работ. Изучено почти всё вдоль и поперёк. Издана масса хороших художественных альбомов; наши местные мастера представлены в постоянной экспозиции Самарского художественного музея, в других российских собраниях и в частных коллекциях. Неплохие справки о самарских мастерах, о боже (!), можно легко найти даже в сети интернет. Однако информации о жизни и работах художника-любителя, купеческого сына, капитана В.Е. Аннаева в местной литературе наберётся, к сожалению, от силы две строчки. «Увлекался сын знаменитого купца Е.Н. Аннаева на досуге живописью, будучи военным» – вот вам и весь сказ. Возможно, полотна В.Е. Аннаева и не блещут великим талантом, но всё же достойны более пристального внимания, как и трагическая судьба мастера.
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Другие объявления самарских архитекторов: https://kraeham.livejournal.com/86367.html