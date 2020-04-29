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Об одном забытом самарском художнике: капитан В.Е. Аннаев

Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!.. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которою я делаю это, он просто разинул рот.
– Из любви к искусству?.. Мм!.. Подавайте прошение.
И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно.
Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?

В.М. Гаршин. Художники (1879)



Всем хорошо известны самарские художники рубежа XIX – начала XX веков: К.П. Головкин, В.А. Михайлов, Ф.Е. Буров, Г.П. Подбельский, Н.П. Осипов, И.Ф. Никонов, Н.Ф. Холявин, В.В. Гундобин, К.Н. Воронов и многие другие. Одни были профессионалами, вторые талантливыми и страстными любителями. О них, об их выставках и картинах, о самарских коллекционерах, написана куча статей и книг, в вузах защищено множество научных работ. Изучено почти всё вдоль и поперёк. Издана масса хороших художественных альбомов; наши местные мастера представлены в постоянной экспозиции Самарского художественного музея, в других российских собраниях и в частных коллекциях. Неплохие справки о самарских мастерах, о боже (!), можно легко найти даже в сети интернет. Однако информации о жизни и работах художника-любителя, купеческого сына, капитана В.Е. Аннаева в местной литературе наберётся, к сожалению, от силы две строчки. «Увлекался сын знаменитого купца Е.Н. Аннаева на досуге живописью, будучи военным» – вот вам и весь сказ. Возможно, полотна В.Е. Аннаева и не блещут великим талантом, но всё же достойны более пристального внимания, как и трагическая судьба мастера.

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Петиция в поддержку присвоения городу Самаре федерального статуса исторического поселения

Петиция Самарского отделения ВООПИиК в поддержку присвоения
городу Самаре федерального статуса исторического поселения.
Присоединяемся, товарищи: http://chng.it/H4xSTFQpJn
Очень нужны Ваши голоса

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Как съели доктора Крылова



Самарский доктор П.П. Крылов

Вопрос не для выходного дня. Тут вспомнилось о нашем вчерашнем, вечернем, случайном и шутейном даже разговоре. Да и вообще никак не выходит эта ужасная история из головы. Как-то, совсем давно и «неправда» мне посчастливилось заниматься или помогать заниматься, так сказать коллегам с домом Залесова – Бессарабова (ул. Фрунзе, 120), где жил после рождения и позже в эвакуации маленький Эльдар Рязанов, а теперь находится музей нашего знаменитого режиссера. При составлении исторической справки в УГООКН для реставрации вскрылись самые разные интересности в истории этого здания (об этих самых интересностях, абсолютно уверен, вам подробно расскажут в музее Эльдара Рязанова; там работает замечательный научный сотрудник с огромным опытом – Кира Владимировна Фролова, большой специалист).

Но более всего тогда, давно, в процессе нашего исследования меня поразила «печальная» судьба известного самарского общественного деятеля, борца с частым голодом при наших неурожаях в конце XIX – начале XX веков, благотворителя, депутата I Государственной Думы, заведующего Пастеровской станцией при губернской земской больнице (ныне городская больница им. Пирогова), ординатора этой больницы, преподавателя земской фельдшерской школы, доктора Петра Петровича Крылова, который снимал квартиру в доме подполковника Н.И. Залесова на Саратовской, 124 (ныне ул. Фрунзе, 120, где музей Э. Рязанова)… В 1916 году П.П. Крылов жил на Саратовской, 175, где вёл частный приём по «внутренним болезням».

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Сундук со сказками



Шкаф с Адрес-календарями и Памятными книжками Самарской губернии и другими дореволюционными справочниками, а также самарскими и куйбышевскими адрес-книжечками периода первых десятилетий советской власти в краеведческом отделе СОУНБ. Сундук со сказками

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Объявление Г.Н. Мошкова



Вот какое смелое объявление нашего известного архитектора-самоучки, «птенца» мастерской А.А. Щербачёва, автора проектов многих замечательных зданий в Самаре Г.Н. Мошкова можно найти в выпусках газеты «Волжское слово» за 1911 - 1912 годы.

Рекламное объявление: «Строительная контора подрядчика Г.Н. Мошкова и Ко принимает: составление проектов, смет и постройку доходных домов с ручательством сделать доходность дома более 15 % затраченного капитала и на торговых улицах более 20 %. Троицкая ул., дом № 85. Тел. 898. Прием: от 8 до 10 час. утра и от 4 до 6 час. вечера». Самонадеянно! :)) 

Другие объявления самарских архитекторов: https://kraeham.livejournal.com/86367.html

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К биографии Ю.И. Поплавского. Находки и уточнения



Бывший дом Ю.И. Поплавского (Фрунзе, 171). Современные фото 2019 года Вадима Кондратьева chronograph

В литературе о владельце известного всем деревянного дома на улице Фрунзе, 171 (до 1917 года номер дома – 175), о Юлии Иосифовиче Поплавском практически нет ни слова. Все мы знаем, что он был дворянином и инженером, сдавал по самым низким расценкам в аренду другой свой дом на Дворянской улице под гимназию Хардиной. Вот, пожалуй, и всё, что можно обнаружить на страницах краеведческих книг и статей. В нашем распоряжении, увы, совсем не было интересной, «живой» информации о самой личности господина Поплавского. Лет шесть назад удалось поднять некоторые документы ЦГАСО, на основе которых было подготовлено сообщение: Дома Юлия Поплавского в Самаре. Да и то все новые данные касались либо проектов его домов, либо земель Поплавского в бузулукском и самарском уездах Самарской губернии, либо тяжёлого материального положения его сына Евдокима.
Это же самое наше сообщение послужило для справки в замечательной книге историка и искусствоведа Т.Ф. Алексушиной «Полный биографической словарь дворян Самарской губернии» (Самара, 2015). В этой книге, в тексте персоналии «Поплавский Ю.И.» была указана наша информация со ссылкой на блог kraeham Лестно, конечно, но вопросы о фигуре Поплавского продолжали оставаться. От некоторых хорошо знакомых самарских исследователей лет 6-7 назад мы слышали, что «вроде бы да якобы где-то был опубликован некролог Юлию Иосифовичу Поплавскому»…

И вот, буквально несколько недель назад, занимаясь совершенно другими вопросами, мы наконец-то наткнулись в газете «Волжское слово» от 1 ноября 1912 года на некролог этому известному домовладельцу. Ниже смотрите: объявление о смерти и проводах Поплавского, некролог, письмо его родных в газету. Отдельно будет приведено прошение Поплавского с разрешением 1901 года постройки каменного двухэтажного дома во дворе (!) по ул. Фрунзе, 171 (на месте современного семиэтажного жилого здания – Фрунзе, 169а). Полагаем, что вся эта нижеприведенная информация будет интересна для любителей истории края и, вероятно, полезна для огромной армии наших экскурсоводов…

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Объявление Ф.П. Засухина, 11 (24) марта 1901 года



На днях, листая самарские дореволюционные газеты, в издании Самарской городской управы «Самарский листок объявлений» от 11 марта 1901 года по старому стилю случайно попалось частное объявление гражданского инженера, младшего архитектора Самарского губернского правления, впоследствии земского архитектора Филарета Петровича Засухина, автора проектов таких знаменитых самарских построек как Пушкинский народный дом (Дворец культуры имени революции 1905 года, ныне Дворец культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина, 1899 – 1903 годов постройки, ул. Льва Толстого, 94), здание Окружного суда на Алексеевской площади (1903 года перестройки, ныне площадь Революции, ул. Куйбышева, 60) и многих, многих других.

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Чугунолитейный завод Я.С. и М.Е. Шерстнёвых в Самаре



Чугунные косоуры лестничных маршей с клеймом «завод М.Е. Шерстнёвой в Самаре»
в доме Залесова-Бессарабова (когда-то Лотца-Тяжева) на улице Фрунзе, 120 (Саратовская), где родился и жил в эвакуации Эльдар Рязанов с матерью Еленой Рязановой (урождённой Шустерман). Не будем забегать вперёд, но заметим, что маленький Эльдар встречал на улице Фрунзе самого дедушку Калинина в 1941 году. Вот какие хитросплетения бывают

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