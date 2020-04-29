



Самарский доктор П.П. Крылов

Вопрос не для выходного дня. Тут вспомнилось о нашем вчерашнем, вечернем, случайном и шутейном даже разговоре. Да и вообще никак не выходит эта ужасная история из головы. Как-то, совсем давно и «неправда» мне посчастливилось заниматься или помогать заниматься, так сказать коллегам с домом Залесова – Бессарабова (ул. Фрунзе, 120), где жил после рождения и позже в эвакуации маленький Эльдар Рязанов, а теперь находится музей нашего знаменитого режиссера. При составлении исторической справки в УГООКН для реставрации вскрылись самые разные интересности в истории этого здания (об этих самых интересностях, абсолютно уверен, вам подробно расскажут в музее Эльдара Рязанова; там работает замечательный научный сотрудник с огромным опытом – Кира Владимировна Фролова, большой специалист).

Но более всего тогда, давно, в процессе нашего исследования меня поразила «печальная» судьба известного самарского общественного деятеля, борца с частым голодом при наших неурожаях в конце XIX – начале XX веков, благотворителя, депутата I Государственной Думы, заведующего Пастеровской станцией при губернской земской больнице (ныне городская больница им. Пирогова), ординатора этой больницы, преподавателя земской фельдшерской школы, доктора Петра Петровича Крылова, который снимал квартиру в доме подполковника Н.И. Залесова на Саратовской, 124 (ныне ул. Фрунзе, 120, где музей Э. Рязанова)… В 1916 году П.П. Крылов жил на Саратовской, 175, где вёл частный приём по «внутренним болезням».



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